Более 500 тысяч деревьев посадят в Алтайском крае в память о погибших воинах-земляках

В Барнауле, как и по всей стране, готовятся к проведению международной акции «Сад памяти», посвященной годовщине Великой Победы.

Фото: Андрей Чурилов

Акция проводится в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны.

По всей стране акции по высадке памятных деревьев проходят с 22 апреля, большинство массовых акций состоятся с 7 по 10 мая.

– В Алтайском крае акции организуют во всех лесничествах, на участках свыше 215 га мы планируем высадить более 500 тыс. саженцев разных пород. Центральные мероприятия, запланированные с привлечением ветеранов и волонтеров, пройдут 5-6 мая, – говорит Александр Лукьянов, заместитель Председателя Правительства Алтайского края.

В трех лесничествах края первые акции уже состоялись: около 200 активистов высадили 64 тыс. саженцев на территории 15 га. Еще пять алтайских лесничеств присоединятся к международной акции до конца этой недели. Остальные планируют завершить посадочные работы до 1 июня. Как уточняет Александр Лукьянов, эти посадки не входят в то количество, что ежегодно высаживается в Алтайском крае в рамках восстановления лесов.

Акция «Сад памяти» была инициирована в годовщину 75-летия Победы Всероссийским добровольческим движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.

Кстати, некоторые участники акции уже определились с названиями будущих аллей: посадки «Сада памяти» можно назвать в честь отдельных героев, воинских подразделений, коллективов трудовой доблести.

– На сегодня в Барнауле сформирован план посадки деревьев, – сообщает Анатолий Воронков, первый заместитель главы администрации Барнаула. – В городе в рамках акции будет высажено около 2 тыс. деревьев. В подготовке принимают активное участие образовательные учреждения, прежде всего школы: от них планируется более 2200 человек – это школьники, родители, учителя. В основном они примут участие накануне Дня Победы, и часть – 22 мая, когда будут проводиться выпускные вечера. Это довольно поздние даты, специалисты опасаются, что будет тяжело сохранять зеленые насаждения, поэтому мы все же концентрируемся на дате 9 мая.

Так как в черте города трудно найти большие площади для высадки деревьев, соответствующие Правилам благоустройства, то в краевой столице выделили несколько мест для массовых акций, в которых могут принять участие все желающие барнаульцы.

– Мы определили два места: это проспект Космонавтов и парк «Изумрудный». В парке площадка предполагает высадку 100 деревьев, в основном это яблони и липы. Кроме того, обсуждается вариант с небольшими работами по посадке елей на Мемориале Славы, – говорит Анатолий Воронков.

Барнаульские территории станут центральными площадками международной акции в Алтайском крае. Наряду с посадками в нашем городе в число центральных площадок попадает также акция в Бийске. Но если в Барнауле выбранные территории расположены таким образом, что жителям удобно добраться до них самостоятельно, то в Бийске для участников акции собираются выделить автобус, который довезет активистов из центра города до места назначения.

Саженцы на таких акциях участникам предоставят бесплатно. Жители Барнаула могут не только выехать на централизованные площадки, но и высадить именное дерево на своем садовом участке в честь своих дедов или прадедов. Саженцы для этого уже нужно приобретать самостоятельно, зато память о предках-героях будет увековечена вашими руками. Для участия в акции «Сад памяти дома» необходимо зарегистрироваться на сайте садпамяти2021.рф. После высадки памятного дерева будет выдан электронный сертификат.