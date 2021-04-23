Что делать при возвращении из-за границы? Разъяснения Роспотребнадзора

С 1 мая 2021 года все граждане Российской Федерации, возвращаясь из-за границы любым транспортом, должны дважды сдавать тест на COVID-2019 и вносить результаты на портал госуслуг.

Согласно изменениям граждане Российской Федерации, прибывающие до 1 мая 2021 года из Турции и Танзании на территорию России, должны пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России с повторным предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГ через форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Россиянам, прибывающим из зарубежных стран на территорию России после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Также, согласно внесенным изменениям, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан.