Люди и стены: на Алтае разбирались с проблемами культуры

22 апреля краевое отделение ОНФ провело общественную дискуссию о проблемах культуры в Алтайском крае, куда пригласили экспертов и специалистов со всего края.

Елена Безрукова



Участники «круглого стола» сфокусировали свое внимание на зарплате и дефиците профессиональных кадров, хотя, как выяснилось, проблем в алтайской культуре – множество.

Открывая обсуждение, сопредседатель реготделения ОНФ Юрий Пургин заметил, что на днях в своем Послании Федеральному собранию Путин особое внимание уделил состоянию культуры в регионах, говорил о поддержке культуры и создании Фонда культурных инициатив.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова подтвердила обеспокоенность федерального центра состоянием дел в регионах, низкими зарплатами культурных работников в российской глубинке. Она сообщила, что культурные власти края с нетерпением ждут появления разрабатываемой сегодня программы «Земский работник культуры». Вполне вероятно, что она начнет работать уже с 2022 года. Программа, по аналогии с «Земским доктором», рассчитана на молодых специалистов. Но на Алтае предлагают с учетом алтайской специфики поднять возрастную планку для участников этой программы.

– В 2020 году по понятным причинам (пандемия) были опасения провала во многих сферах, в т.ч. и по зарплате. Ведь полгода очной работы с посетителями учреждений культуры практически не было. Приходилось осваивать новые формы работы, работать дистанционно и т.д., – рассказала Безрукова, посетовав, что потерь избежать не удалось.

Как бы то ни было, по ее словам, в 1 квартале 2021 года средняя зарплата работников культуры составила 25350 рублей. План, поставленный перед властью, выполнен.

И хотя Алтайский край не находится в «красной зоне» в плане оплаты труда, тем не менее проблем в региональной культуре немало. И далеко не все власти региона решить могут самостоятельно, опираясь на свои сила, средства и полномочия.

Как выяснилось, обеспокоенность ситуацией разделяют и подчиненные краевого министра.

Директор краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова не скрывала своей тревоги:

– Нас волнует, что многие работники муниципальных библиотек работают на неполной ставке. В большинстве районов более половины библиотекарей работают именно на таких условиях. Это означает, что за те же и даже меньшие деньги трудиться приходится больше. При этом библиотекарей и музейщиков сокращают в первую очередь.

Она отметила, что многократно выросла угроза необратимого и фатального вымывания квалифицированных кадров в библиотеках и музеях. Повышение зарплаты работников культуры из-за отсутствия денег происходит за счет сокращения штатов. Сокращается и сеть библиотек в крае. В 2020 году их число уменьшилось на 10. А всего за пять последних лет количество алтайских библиотек сократилось почти на сотню.

Снижается и уровень обеспеченности населения библиотечным обслуживанием в сельских районах края. Правда, зачастую это связано и с сокращением сельского населения. Не лучше и положение дел в краевых библиотеках, где плановые показатели повышения зарплаты остались невыполненными. «Все очень грустно!» – подытожила Егорова, как крайнюю меру предложившая переходить на передвижную форму библиотечного обслуживания.

Директор ДК «Октябрьский» (Барнаул) Алла Бондаренко с грустью констатировала:

– Требования к работе ужесточаются, к примеру, по обеспечению безопасности людей и поддержанию порядка. А средств больше не становится. Как бы то ни было, с зарплатой работников культуры в Барнауле дела обстоят более благополучно, чем в сельских районах.

Председатель краевого профсоюзаработников культуры Лариса Зорина заметила:

– Федеральные показатели предполагают увеличивать посещаемость культурных мероприятий, а финансирование и штаты учреждений остаются прежними.

Так, в Алтайском крае к 2030 году федералы предлагают повысить посещаемость до 30 млн в год. То есть по 15 посещений на каждого жителя, включая стариков и младенцев. Это никак не сопрягается с элементарным здравым смыслом. Как выполнить этот показатель, непонятно!

Директор Алтайского государственного оркестра «Сибирь» Александр Витман был категоричен:

– Деньги направляются на материально-техническую базу культуры, а работать некому. Мы стоим перед серьезнейшими кадровыми проблемами. Специалисты, профессионалы уезжают из края. Необходимо развивать в регионе систему целевой подготовки специалистов культуры, пропагандировать работу в сельской местности, в целом повышать упавший донельзя низко престиж работника культуры в СМИ. Надо беречь людей, работающих в культуре. Думать не только о стенах, но и о людях!..

Участники «круглого стола» сожалели, что участие в нем не приняли представители краевых Минэкономразвития, Министерства финансов и Управления по труду и занятости. Они также отметили, что краевые власти делают все возможное, чтобы сохранить инфраструктуру культуры в регионе. Работает специальная региональная программа «Культура Алтайского края». Но краевых средств и усилий региона явно недостаточно.