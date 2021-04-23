Музыка Вселенной: концертная программа на стыке искусств прошла в Барнауле

«Свет далеких звезд» – музыкально-литературная программа, которую подготовила инструментальная капелла «КамерАнс» специально к 60-летию первого полета человека в космос. Со сцены краевой филармонии прозвучали стихи известных поэтов на вселенские темы и даже впервые было исполнено многочастное музыкальное произведение, посвященное космосу.

Фото Евгении Савиной

Подобные программы – знак отличия инструментальной капеллы «КамерАнс», создающей проекты на стыке искусств с использованием музыки, визуальных средств и художественного слова. Объединить все это на одной сцене помогает тесное сотрудничество музыкантов с артистами театров, а также с мастером песочной анимации Ириной Казанцевой, которая прямо на глазах у публики создает из песка навеянные музыкой образы.

– В рамках этой программы впервые в Барнауле прозвучала «Космическая симфония №2» томского композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Ермошкина, – пояснила художественный руководитель инструментальной капеллы «КамерАнс» Марина Нехорошева. – Валерий Ефимович давно сотрудничает с нашей филармонией в качестве дирижера. Известен он и как автор сочинений и аранжировок, которые включают в свои программы разные коллективы страны. К примеру, мировая премьера «Космической сюиты №1» Валерия Ермошкина в исполнении Казанского камерного оркестра La Primavera состоялась в 2018 году в Звездном городке, а в числе ее слушателей были космонавты, находящиеся в тот момент на орбите.

Со сцены краевой филармонии «Космическая сюита №2» прозвучала в исполнении не только музыкантов, но и художницы Ирины Казанцевой, которая с помощью песка создавала визуальный ряд, прорисовывала сюжеты к музыкальным частям большого произведения. Каждая из них (а это «Утренняя заря», «Млечный путь», «Небесный хоровод», «Ритмы планеты», «Солнечные зайчики», «К звездам!») – отдельная тема, определенный набор образов, перенесенных на специальный экран. Между частями звучали стихи Ломоносова, Бальмонта, Есенина, Мандельштама в исполнении постоянного участника программ «КамерАнса» – мастера художественного слова, артиста театра кукол «Сказка» Юрия Антипенкова.

– Но в своей программе к теме космоса мы решили подойти масштабно и включить в нее такие понятия как Любовь, Красота, Жизнь, Вечность, – рассуждает Марина Юрьевна. – Поэтому большое внимание было уделено еще одному автору – французскому композитору Франсису Пуленку, жившему в первой половине XX века и оставившему после себя богатое творческое наследие: от опер и концертов до вокальных циклов.

К примеру, в программу были включены романсы Пуленка в исполнении солистки Алтайского музыкального театра Юлии Башкатовой, а также его «Импровизация. Посвящение Эдит Пиаф», в котором использовались строчки из песен французской певицы (читала – Полина Кобежикова). В завершение прозвучал Концерт для органа и камерного оркестра, написанный композитором в 1938 году на заказ одной известной баронессы.

– К творчеству Франсиса Пуленка инструментальная капелла «КамерАнс» уже обращалась – фрагмент из этого концерта был исполнен в программе «Как разбудить дракона», рассчитанной на детей, – комментирует Марина Нехорошева. – Что касается этого концерта, то это, скорее, история для взрослых, созданная в вечернем формате. Ведь здесь, воздействуя на слушателей самыми разными способами, мы заставляем их погружаться в музыку, наслаждаться ею, размышлять.