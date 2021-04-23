Парк «Солнечный ветер» начинает летний сезон

Так называемое, техническое открытие парка состоится 24 апреля. Это будут первые и такие долгожданные дни работы для всего персонала парка.

Парк «Солнечный ветер» распахнул свои двери для гостей в 1997 году. И вот уже 25 сезонов – это уютное пространство для детей и родителей, подростков и молодежи. В самом начале на его территории было всего три аттракциона: «Солнышко», «Колокольчик» и батут. Чуть позже появились горка «Ниагара», поезд «Поросята» и электромобили. Первые маленькие гости парка – уже давно взрослые люди. И уже их дети кружатся на аттракционах парка. В год через парк проходит 300 тыс. посетителей – это 7,5 млн человек за весь период работы!

24 апреля состоится называемое техническое открытие парка. При подготовке к открытию с территории парка и вокруг нее было собрано и вывезено более 700 мешков с мусором и листвой. Заботясь о здоровье своих гостей, и ориентируясь на не очень теплую погоду, парк откроет доступ не ко всем аттракционам. Тепла будут дожидаться водные развлечения и такие аттракционы, как лабиринт и батут.

Операторы аттракционов прошли обучение и с радостью ждут первых посетителей. Узнать их на территории парка можно по фирменным желтым фартукам. Посетители могут смело обращаться к ним по любым вопросам – они всегда готовы помочь: посоветовать аттракцион и рассказать о правилах катания на нем, подсказать, как пройти в кафе, озвучить афишу мероприятий на ближайшие выходные.

Этот сезон парк открывает с 18-ю аттракционами с разнообразной системой катания: от детских и семейных до захватывающих экстремальных. Это всеми любимые «Ракушки», и «Автодром» – любимое развлечение не только детей, но и взрослых, и карусель «Джунгли» с жирафами, слонами и страусами, и «Самолёты». На привычном для горожан месте пока нет самого популярного аттракциона «Веселые горки» – скоро его смонтируют на новом участке. А место «Весёлых горок» займет новый аттракцион. Какой? Это парк пока держит в секрете.

Компания «Алтай Парк» напоминает, что все аттракционы прошли ежегодные испытания, они проверены, отлажены и готовы катать посетителей. Также на территории парка провели традиционное энтомологическое обследование, которое показало, что клещей здесь нет. Все необходимые противоковидные меры также соблюдаются в полном объеме: все операторы работают в масках, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей. Сотрудники парка проводят регулярную обработку аттракционов, а гости при входе могут обработать руки антисептиком. Также в парке «Солнечный ветер» оборудованы бесплатные теплые туалеты с горячей водой. Комфортное и безопасное пребывание в парке гарантировано всем.