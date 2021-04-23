Рассказываем, где в Барнауле можно будет купить продукты алтайских производителей

В субботу, 24 апреля 2021 года, в пригородной зоне будут организованы продовольственные ярмарки.

Фото: pixabay.com

С 10:00 до 14:00 барнаульцы смогут приобрести продукты алтайских производителей по следующим адресам:

Индустриальный район

ул. Балтийская, 116;

м/р Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16в.

Ленинский район

п.Научный городок, 31

Октябрьский район

проспект Ленина, 152;

ул. Титова, 9.

Центральный район

с. Лебяжье — ул. Центральная, 65а;

м/р Затон — ул. Водников, 11.

В ассортименте ярмарок: мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы и мясные деликатесы, рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты масло растительное и прочие продукты.

Покупателей просят соблюдать масочный режим.

Телефон для справок 37-04-64 (администрация города).