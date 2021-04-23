Шестеро алтайских айтишников пробились в полуфинал престижного конкурса

Как сообщает краевое Министерство цифрового развития и связи, организаторы общенационального конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» подвели итоги дистанционного этапа.

Фото: canva.com

По его итогам из 13,5 тысяч подавших заявки более 560 участников получили приглашение пройти контрольное тестирование и участвовать в полуфинале конкурса, который проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Среди них 6 человек представляют Алтайский край.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.