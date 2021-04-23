Школы информационной грамотности откроют волонтеры для людей старшего возраста

В Барнауле состоялась акция, посвященная дню рождения регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Алтайском крае и регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики». На ней было решено запустить новый проект.

Фото проекта “Победа в каждом из нас”

На мероприятии были вручены благодарственные письма, грамоты волонтерам, которые активно помогали людям во время пандемии, а также партнерам акции #МыВместе в Алтайском крае. Здесь же состоялось заседание Регионального клуба акции #МыВместе, на котором участники подвели итоги и озвучили планы дальнейшего развития на территории региона.

Руководитель отделения ВОД «Волонтеры Победы» г.Алейска Ольга Степанова предложила проекту «Победа в каждом из нас», региональному ресурсному центру добровольчества, клубу #МыВместе организовать и провести школы цифровой грамотности для всех желающих и особенно людей старшего возраста, чтобы познакомить их с полезными для жизни сервисами, в частности с Госуслугами. Пандемия показала, что современным людям важно уметь владеть навыками компьютерной грамотности, чтобы не быть оторванными от жизни даже на самоизоляции.

Координатор проекта «Победа в каждом из нас» Максим Банных и директор Алтайского ресурсного центра добровольчества Никита Федюнин, а также клуб #МыВместе приняли решение провести школы цифровой грамотности в Алейске, Алейском и Усть-Калманской районе. Эти территории были выбраны как пилотные. Чтобы включить как можно больше людей в обучение цифровой грамотности, решили провести краевой конкурс для всех желающих «Мои госуслуги». Конкурс и школы стартуют уже в конце апреля.