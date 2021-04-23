Соревнования по сбору и сортировке мусора пройдут в Барнауле

24 апреля 2021 года экологический квест «Чистые Игры» пройдёт в 55 городах России.

Фото: pixabay.com

В Барнауле игры пройдут в пятый раз.

На этот раз акцию организуют на территории, где сливаются реки Пивоварка и Барнаулка. Участников ждут в районе улицы Кутузова (остановка «ул. Школьная»). Начало в 12:00. К участию приглашают команды из четырех человек. Необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

По правилам Игр каждый собранный мешок мусора заносится в общий рейтинг команд. Собранный раздельно мусор приносит больше баллов. Чтобы участникам было интереснее, существуют бонусы за выполнение дополнительных заданий: загадки, поиск необычных предметов — артефактов.

Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. Можно отследить, кто сколько собрал мусора и заработал баллов. После турнира определятся лучшие команды России.

В финале «Чистых Игр» участников ждет пикник, а победители в различных номинациях получат призы, пишет пресс-служба мэрии.