В Барнауле пройдёт парад пожарной техники

24 апреля 2021 года на площади Сахарова пройдёт мероприятие, посвящённое Дню пожарной охраны России.

В Барнауле состоится выставка современной и ретротехники, оборудования чрезвычайного ведомства, гости получат возможность приобщиться к проекту «Научись спасать жизнь», поболеть за участников «пожарных» соревнований. Также в программе мероприятий: «пожарные» развлечения для детей, фотосессии с пожарными машинами, мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим и многое другое. Мы покажем возможности самой современной техники МЧС России, расскажем о ежедневной героической работе спасателей, о важности соблюдения правил пожарной безопасности и, конечно, о славных страницах истории службы.

Начало мероприятия в 12:00.

А с 10:00 в этот день ретро и современная пожарная техника проедет в составе колонны по центральным улицам Барнаула.

Желающих посетить мероприятие просят соблюдать масочный режим.