В Барнауле задержали женщину, которая обокрала 81-летнюю пенсионерку

Из дома подруги она унесла кошелёк, в котором находились 2 700 рублей, проездной билет и удостоверение о статусе «дети войны».

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Жительница Барнаула 1939 года рождения с заявлением обратилась в полицию.

Правоохранители задержали ранее судимую за кражу жительницу Барнаула 1954 года рождения. Они установили, что 66-летняя подозреваемая была ранее знакома с заявительницей и иногда навещала её. В ходе одного такого визита у горожанки возник умысел на хищение денег у пенсионерки. Воспользовавшись её минутным отсутствием, женщина взяла кошелёк, лежавший на кровати, и в спешке покинула квартиру. Похищенные деньги изъять не удалось — все средства она потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.