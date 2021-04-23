В барнаульской гимназии № 45 состоялась встреча директоров

Глава города Вячеслав Франк принял участие в Совете директоров барнаульских общеобразовательных учреждений. Педагоги подняли на обсуждение кадровые, финансовые и хозяйственные вопросы.

Фото: Михаил Полубедов

– Спасибо за работу, которую вы ежедневно проводите в своих учреждениях, – открыл встречу глава города Вячеслав Франк. – Прошлый год был непростым, нам впервые пришлось организовывать образовательный процесс в дистанционном формате, и вы с этой задачей достойно справились. И сейчас пандемия никуда не ушла, нет повода для того, чтобы расслабиться, будем продолжать в таком режиме работать.

На обеспечении безопасности учреждений сделал акцент председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.

– В прошлом году школам были продиктованы новые жесткие требования, которые до сегодняшнего дня соблюдаются, – отметил Андрей Муль. – Ситуация в каждом отдельном образовательном учреждении держится на контроле у руководителя. На утро вторника ни одного ребенка, больного ковидом, в системе образования нет. Впереди лето, просьба продолжать дезинфицировать и проветривать помещения и в этот период, все приборы сохранить, отремонтировать, если есть необходимость. Они пригодятся в следующем году.

Следить за происходящим в школах можно с помощью видеонаблюдения, в 2020 году эту тему закрыли окончательно – сегодня камеры установлены в 100% учреждений. На заседании озвучили предложение оснастить ими еще и пищеблоки.

Директор лицея № 101, председатель Совета директоров Василий Михальчук сообщил о сезонных проблемах содержания пришкольных территорий. В распоряжении руководителей есть мотокультиваторы, газонокосилки, триммеры, снегоуборочная техника, тем не менее вопрос требует дополнительной проработки.

Директор школы № 53 Юлия Галкина коснулась кадровой проблемы. В городе существует система закрепления и поддержки молодых педагогов «Ступени педагогического роста», проводятся ярмарки вакансий. Но есть те, кто быстро уходит из профессии. Чаще всего о таком желании заявляют на второй год работы, когда уже успели полностью погрузиться в профессию. Чтобы этого не случалось, с новыми кадрами работают наставники, психологи. В качестве дополнительных стимулов предложено внедрить грантовую поддержку, а также устроить в августе встречу с главой города.

Глава Барнаула поддержал озвученные инициативы и поручил комитету по образованию проработать реализацию предложений.