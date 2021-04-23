Завскладом продуктов барнаульского детского сада пойдет под суд за взятку

Женщина получила более 68 тысяч рублей.

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Противозаконные действия она осуществляла с февраля 2018 по декабрь 2019 года. Она получала от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью Барнаула взятки за выбор именно его предприятия в качестве единственного поставщика продуктов питания в детский сад. Всего бывшая завскладом получила более 68 тысяч рублей за заключение договоров поставки, обеспечение приемки и оплаты поставленных товаров от предпринимателя.

В ходе предварительного следствия женщина свою вину признала.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.