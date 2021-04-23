Житель Алтайского края зарезал зятя ножом для разделки мяса

Мужчина умер на месте происшествия от полученных травм.

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Конфликт со смертельным исходом произошел 16 апреля между 61-летним жителем Усть-Калманского района и его 40-летним зятем.

По данным следствия, в одном из сёл Усть-Калманского района по соседству жили обвиняемый и его дочь с мужем. За несколько лет между тестем и зятем сложились личные неприязненные отношения из-за того, что молодой человек часто ругал пожилого мужчину и его супругу за злоупотребление спиртным. 16 апреля обвиняемый вновь поругался с мужем дочери, после чего взял нож для разделки мяса и ударил им по телу мужчины.

Сейчас 61-летнему мужчине предъявлено обвинение. Его заключили под стражу.

В настоящее время следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.