Жительница Алтайского края инвестировала мошенникам 766 тысяч рублей

Доверчивая женщина-сварщик проживает в Заринске.

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В полиции она сообщила, что неизвестные лица обманом завладели её 766 000 рублей.

Выяснилось, что женщина увидела рекламу в интернете и заполнила анкету. Ей перезвонил мужчина, который представился аналитиком. Он и предложил ей выгодно инвестировать свои деньги. В результате потерпевшая перечислила все свои накопления на несколько банковских карт.

Теперь по заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». А сотрудники полиции Алтайского края призывают граждан быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, проявлять бдительность, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.