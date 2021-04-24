Диагностика окон обернулась жительнице Барнаула в кругленькую сумму

Схема обмана не нова. Как правило, пожилым людям предлагают проверить на безопасность пластиковые окна, фильтры, счетчики, проводку. В результате находят несуществующие изъяны и предлагают их устранить за огромные деньги. Кроме того, за такими визитерами могут скрываться грабители. Как уберечься от мошенников?

Фото Алисы Тростниковой

Стадия – запугать

Когда Валентине Сновицкой позвонили с предложением бесплатной диагностики пластиковых окон, пенсионерка решила воспользоваться предоставленной возможностью. На том конце провода аргументировали, мол, зимой оконные системы часто дают сбой, они начинают промерзать и продувать. Профилактика обойдется дешевле. На деле вышло наоборот.

– Представитель компании начал осмотр с балконного блока, схватился за голову, мол, дверь в крайне плохом состоянии, в соседнем доме пришлось вырезать и ставить новую за 40 тысяч, – рассказывает Валентина Ивановна. – А на дворе была зима, трескучие морозы, как же остаться без двери?

Доброжелательный визитер сообщил, что их бригада работает в соседнем подъезде, сейчас же дверь Валентине Ивановне отрегулируют с большой скидкой всего за 17 тысяч рублей. Он заверял: к работам необходимо приступить незамедлительно. По несчастливому для Валентины Ивановны стечению обстоятельств оказия с диагностикой пришлась аккурат в день получения пенсии. Напуганная пенсионерка выложила всю наличность, заключила договор – уж больно страшно было остаться на зиму без остекления.

Весь ремонт, по словам собеседницы, заключался в том, что сотрудник заменил дверную ручку и фурнитуру. А затем, вроде как по доброте душевной, предложил бесплатно проверить и кухонное окно. Хотя предыдущий визитер его смотрел, изъянов не нашел. Горе-мастер грозился наказать коллегу, что тот просмотрел дефекты кухонного окна. Ремонтник заверял, что оно не сегодня-завтра упадет, да еще, не дай бог, пришибет прохожего, и тогда ей, Валентине Ивановне, отвечать перед законом. Ремонт по льготной цене – всего 10 300 рублей. К счастью, денег у Валентины Ивановны не было, она все уже отдала за балконную дверь. Тогда ей якобы сделали скидку и «отремонтировали» несуществующую поломку за 3 700 рублей. Однако согласно договору, эта сумма является лишь предоплатой. Пенсионерка еще и должна осталась за выполненные работы. И ей еще несколько раз звонили, напоминали про долг.

Сомнительный ремонт

Переосмыслив ситуацию, Валентина Ивановна поняла, что ее обманули. С этой проблемой она обратилась в редакцию газеты «Вечерний Барнаул». Я обзвонила пять барнаульских компаний, как крупных, так и мелких, хотя и без того было понятно, что наша героиня сильно переплатила.

– Здравствуйте, сколько будет стоить замена балконной ручки? – начала я издалека разговор со специалистом по установке пластиковых окон.

– Почему ручку меняем? – заинтересовался мастер Владимир Стахнов. – Обычно в этом есть необходимость, когда механизм не работает.

– Все работает. Специалисты провели диагностику окон, рекомендовали поменять фурнитуру и ручку на балконной двери.

– Я бы на вашем месте не менял ручку. Пока механизм работает, ничего ремонтировать не надо, – пояснил Владимир.

– Меня напугали, что если не заменить, дверь выпадет, придется новую устанавливать, дороже выйдет.

– Это вас пугают, хотят навязать свои услуги по замене – фурнитура будет стоить порядка 4000 рублей, ручка – рублей 700, есть и дороже, – предупредил мастер.

– Мне 17 тысяч рублей насчитали.

– За такие деньги можно новую дверь поставить, – посмеялся Владимир. – По-моему, кто-то хочет ввести вас в заблуждение.

Если бы Валентина Ивановна не поверила на слово специалисту, диагностировавшему окна в ее квартире, и сделала хотя бы один звонок в другую компанию, могла бы избежать финансовых потерь. И самое печальное, что подобных историй в Барнауле не одна тысяча.

Эксперты рекомендуют не соглашаться на диагностику по телефону.

– Мою бабушку тоже на 20 000 рублей развели, – рассказала Анна Лиханова. – Во время диагностики сказали, что уплотнители надо срочно менять (в перечне выполненных работ – цена по 800 рублей за погонный метр при рыночной в 15-20 рублей). На кухне приоткрыл окно на микропроветривание так, что створка повисла только на нижнем стержне, пугал, что окно не сегодня-завтра выпадет. Показал фото с трупами, якобы на них окно выпало. Потом вообще вытащил эту створку, поставил в коридоре и ушел. В итоге в полиции, в прокуратуре на обжалование отказали, в устном разговоре сказали, мол, можно купить айфон за 1000 рублей и китайскую подделку за 1000 рублей – это рынок.

Случается, что сразу дефектов остекления не находят, а после подобной диагностики окна действительно начинают подтекать и промерзать. И тогда «на помощь» приходит оставленная «мастером» визитка с услугами по ремонту. Счет в таком случае будет выставлен заоблачный.

Не верить на слово

Олег Верин, руководитель компании по изготовлению и монтажу окон, говорит: к ним регулярно обращаются горожане после подобных проверок. В большинстве случаев запугивают рисками обрушения окна. «Случаев выпадения окна из рамы на моей практике точно не было», – уточняет специалист.

Как себя обезопасить от подобных схем обмана?

– В первую очередь, не соглашаться на диагностику, которую предлагают по телефону, – заверяет Олег Верин. – Они называют себя представителями завода-изготовителя. Пусть в таком случае назовут предприятие, телефон горячей линии завода, а гражданину стоит отыскать документы, которые им выдали после установки окон. Если оператор юлит, можно смело вешать трубку. По опыту скажу, что крупные производители, официальные компании не будут обзванивать клиентов, предлагая услуги диагностики.

– К нам часто обращаются люди за помощью в возврате денежных средств за оплату неопределенным лицам услуг, которые им фактически не требовались, – рассказал председатель комитета по защите прав потребителей Юрий Вопилов. – Эти лица могут назваться кем угодно, но не предоставляют документы, подтверждающие, что они являются работниками той или иной организации. В результате проведенной ревизии непременно находят причины для ремонта или замены фурнитуры, якобы, иначе в последующем расходы будут более существенными. То есть фактически идет психологическое давление с целью получения согласия на проведение работ. Люди, зачастую в возрасте, не в состоянии оценить, насколько им необходима данная услуга, и платят за ручки, откосы, чистку и детали с непонятными названиями по неадекватно завышенным ценам.

К сожалению, привлечь к уголовной ответственности подобных деятелей, по словам юриста, довольно сложно. Человек добровольно согласился на такие условия, то сам несет за свое решение ответственность.

– Можно попытаться привлечь правоохранительные органы, прокуратуру, чтобы проверили организацию на предмет мошеннических действий, если будет установлено, что такие действия происходят систематически и целью их действий является обман потребителя для собственного незаконного обогащения, а не оказание услуг, – советует эксперт. – Поэтому необходимо осмысленно подходить к принятию решений, связанных с получением той или иной услуги, не верить на слово всем «специалистам», которые нередко не имеют даже документов, подтверждающих законность предпринимательской деятельности и их место нахождения.