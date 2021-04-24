На акватории Оби в районе Барнаула готовятся к началу навигации

Сегодня теплоходы Барнаульского речного порта осуществляют пассажирские перевозки внутригородского (Речной вокзал – Затон) и пригородного (Барнаул – Рассказиха, Барнаул – Кокуйское, Барнаул – Бобровка) сообщений, а также совершают прогулочные рейсы по Оби. Накануне открытия судоходного сезона мы встретились с руководителем речпорта Александром Круком.

Водный транспорт останется доступным для пассажиров. Фото: Ярослав Махначёв

Не дороже, чем в автобусе

Навигация на Оби начнется 30 апреля с рейса Барнаул – Бобровка – Рассказиха. Ориентировочно 24-25 апреля на традиционном месте у барнаульской пристани будут установлены причалы. В предстоящую навигацию барнаульцев, предпочитающих речной транспорт сухопутному, будут обслуживать три судна: теплоход «Москва» и два теплохода «ПТ». Еще одна «Москва» будет задействована на прогулочных рейсах – возить желающих отдохнуть на реке барнаульцев по расписанию, через каждый нечетный час.

– В городе есть еще один речной перевозчик, организующий прогулки по Оби, с которым мы распределили расписание отплытий по четным и нечетным часам, чтобы была честная и здоровая конкуренция, – рассказывает о сотрудничестве-соперничестве с коллегами-речниками директор речпорта.

Цены на билеты в этом году не повышены, а на некоторые услуги даже снижены для того, чтобы привлечь пассажиров.

– В пандемийный год пассажиропоток очень серьезно упал. Поэтому мы до садоводческих остановок цену снижаем, и она будет конкурентна со стоимостью билетов на автобус. С Минтрансом Алтайского края заключен очередной контракт на компенсацию затрат по перевозке пассажиров речным транспортом. Особенно актуальной эта помощь региона оказалась в прошлом, ковидном году.

Пока не запланированы рейсы в садоводство «Зеленый Клин». Сегодня там причала нет, поскольку ликвидировано садоводческое товарищество, а новое не создано.

На барнаульских дизелях

Сейчас в поселке Затон у старого пирса бывшей ремонтной базы речного флота идет последняя подготовка теплоходов. Каждое судно после окончания навигации, говоря языком речников, развооружается, то есть готовится к зимнему отстою, сливается вода из всех систем, задраиваются окна, теплоход готовится к консервации. А весной те же работы ведутся в обратном порядке. Заполняются водой технические системы, заряжаются аккумуляторы, заливается горючее, проводятся ходовые испытания.

– По судам работы много. За месяц до начала навигации наши специалисты готовят их, проводят регулировки, ведут сварочные работы, красят. Двигатели у нас на судах военные, можно сказать, родные, барнаульские, производства завода «Барнаултрансмаш». В свое время мы создали запас этих надежных дизелей, и по графику раз в два года снимаем требующий ремонта двигатель и устанавливаем на судно отремонтированный, – рассказывает Александр Крук о последних приготовлениях речников к сезону.

Главное – безопасность

– Перед началом навигации проходит сдача флота в эксплуатацию. Если для наземного автотранспорта существует ГИБДД, автомобили проходят ежегодный техосмотр, то у нас существует речной регистр – структура, которая проводит своего рода техосмотр судна и разрешает его эксплуатацию, – рассказывает руководитель, – Кроме того, суда перед началом навигации проходят портовый контроль, при котором проверяется наличие спасательных средств, жилетов и соблюдение других мер безопасности на воде. Только после такого многоступенчатого контроля судно может принять на борт пассажиров и выйти в рейс.

В связи с продажей участка земли и здания речного вокзала, для барнаульских пассажиров, по словам генерального директора, ничего не изменится.

– Новый собственник сдал нам в аренду причальную набережную. Кроме того, на будущее есть предварительная договоренность, что в новых зданиях на набережной в проекте для речного вокзала будет предусмотрен зал ожидания с кассами и офисными помещениями, которые мы будем снимать в аренду или, в перспективе, выкупим у застройщика, – заверил Александр Крук.

Первый пароход «Ермак» томского купца Хаминова пришел в Барнаул в 1854 году. Со строительством в 1885 году железной дороги Екатеринбург – Тюмень сложился железнодорожно-водный транспортный путь, по которому рос грузо- и пассажиропоток между Уралом и Сибирью. Масштабы грузовых и пассажирских перевозок многократно выросли после пуска в 1896 году железной дороги Челябинск – Обь (ныне Новосибирск). Построенная в 1915 году Алтайская железная дорога на время взяла на себя часть грузов и пассажиров, перевозимых по реке.

Возврат к прежним объемам перевозок пришелся на середину, конец прошлого века. В 1980-е годы объем пассажироперевозок речным транспортом составлял 1,5 миллиона человек.