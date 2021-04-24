Площадь Сахарова перекроют в Барнауле

Ограничения будут действовать несколько часов сегодня, 24 апреля 2021 года.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Татьяна Сухомлинова

В пресс-службе мэрии сообщили, что в Барнауле в этот день с 8:00 до 16:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на проспекте Социалистическом от улицы Молодежной до улицы Мерзликина в связи с подготовкой и проведением мероприятия, посвященного празднованию 372 годовщины образования пожарной охраны России.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.