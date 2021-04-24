Рассказываем, где в Барнауле работают ярмарки

Сегодня, 24 апреля 2021 года, будет действовать несколько площадок.
С 10:00 до 14:00 барнаульцы смогут приобрести продукты алтайских производителей по следующим адресам:
Индустриальный район
Ленинский район
Октябрьский район
Центральный район
В ассортименте ярмарок: мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы и мясные деликатесы, рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты масло растительное и прочие продукты.
Телефон для справок 37-04-64 (администрация города).