Седьмая «Сибирская Трансформации» стала рекордной по количеству участников

В Барнауле состоялся финал седьмого сезона проекта «Сибирская трансформация». На сцену в нескольких категориях вышли 126 человек – это рекорд за всю историю проекта. Среди судей, оценивающих изменения конкурсантов, вновь был и ваш корреспондент.

Фото Владимира Мартынова.

Количество и качество

Когда-то «Трансформация» создавалась как исключительно клубный проект для стимула занимающихся. Тренироваться – это одно, а когда к этому подключается соревновательный момент, подход совершенно меняется. Пусть ты и никогда не был спортсменом, начинаешь чувствовать конкуренцию, пытаешься стать лучше, чем твой сосед по тренажеру. Со временем проект вырос сначала до краевого, а сейчас уже и слово «Сибирская» в названии не отражает сути, ведь хватает участников и из других уголков страны.

Ну а в этом году количественный состав участников побил все рекорды – их было 126. Причем для некоторых «Сибирская трансформация» уже стала многолетним проектом. Вот, например, Ксения Бойко – еще прошлой осенью она была в любительской категории, а нынче уже выступала в профессиональной.

От судей в такой ситуации требуется повышенная концентрация. Когда перед тобой на сцене 26 участниц в категории – попробуй успей оценить всех. На одной чаше весов – нынешний облик претендента на победу, надо оценить, насколько он спортивен, подтянут, подкачан и т.д. На другой – сколько кг он скинул за время проекта. Некоторые на атлета ну никак еще не тянули – но при этом за три месяца они смогли сбросить по 15, а то и 20 кг – ну как на это не обратить внимание? Вот и старайся, находи баланс.

26,5 кг сбросил Данил Прошутинский, это рекорд седьмого сезона проекта. В общей сложности все участники похудели более чем на 1100 кг.

Новые цели

«Трансформации», как и любви, все возрасты покорны. Людмила Крысанова не побоялась впервые выйти на соревновательную сцену в 48 лет. Говорит, что муж поначалу был против, а потом пересмотрел взгляды, даже извинился и сказал, что гордится супругой.

– Ему хорошо, у него вес стабилен, – рассказывает она. – А у меня с возрастом начал расти. В тренажерном зале я давно занимаюсь для здоровья, но чтобы худеть, собственных сил и силы воли не хватало. Решила обращаться за помощью к наставникам.

Людмила рассказывает, что самым непростым в проекте стало соблюдение режима питания. Трижды в неделю пахать в тренажерном зале – это нормально. А вот отказ от приносящих удовольствие вкусностей стал мукой.

– Потом я поняла, как же много лишнего мы едим. И чем ближе к финишу проекта, тем было проще, тем более мой наставник, Арина Плотникова, постоянно говорила, что осталось чуть-чуть, что результаты радуют. Ну и, конечно, выход на сцену это особые ощущения. Сильно колбасило, но было интересно, – признается спортсменка.

Бросать тренировки на этом Людмила не планирует – так что, возможно, мы еще встретимся с ней на соревнованиях.

Спортивные амбиции на самом деле просыпаются почти у всех участников проекта.

Георгий Девнозашвили, ставший вторым в категории «Мужчины до 35 лет», говорит, что изначально шел в проект только чтобы похудеть. Но уже в процессе пересмотрел цели, оценил конкурентов и понял – можно и за победу побороться.

– Ощущения замечательные. Скинул 12,5 кг, помолодел на 10 лет. Первые пять минут на сцене – страх, а потом расслабился, получал удовольствие, – рассказывает Георгий.

Его план на будущее вполне конкретен – остаться в проекте на следующий сезон и перейти в профессиональную категорию.

– Советую всем – если хотите измениться, присоединяйтесь к нам. И самое главное, ставьте себе цель – выйти на сцену. Мысли о ней отгоняют все желания бросить или перекусить чем-то неправильным, – уверен Георгий.