Седьмая «Сибирская Трансформации» стала рекордной по количеству участников

В Барнауле состоялся финал седьмого сезона проекта «Сибирская трансформация». На сцену в нескольких категориях вышли 126 человек – это рекорд за всю историю проекта. Среди судей, оценивающих изменения конкурсантов, вновь был и ваш корреспондент.
Когда-то «Трансформация» создавалась как исключительно клубный проект для стимула занимающихся. Тренироваться – это одно, а когда к этому подключается соревновательный момент, подход совершенно меняется. Пусть ты и никогда не был спортсменом, начинаешь чувствовать конкуренцию, пытаешься стать лучше, чем твой сосед по тренажеру. Со временем проект вырос сначала до краевого, а сейчас уже и слово «Сибирская» в названии не отражает сути, ведь хватает участников и из других уголков страны.
Ну а в этом году количественный состав участников побил все рекорды – их было 126. Причем для некоторых «Сибирская трансформация» уже стала многолетним проектом. Вот, например, Ксения Бойко – еще прошлой осенью она была в любительской категории, а нынче уже выступала в профессиональной.
От судей в такой ситуации требуется повышенная концентрация. Когда перед тобой на сцене 26 участниц в категории – попробуй успей оценить всех. На одной чаше весов – нынешний облик претендента на победу, надо оценить, насколько он спортивен, подтянут, подкачан и т.д. На другой – сколько кг он скинул за время проекта. Некоторые на атлета ну никак еще не тянули – но при этом за три месяца они смогли сбросить по 15, а то и 20 кг – ну как на это не обратить внимание? Вот и старайся, находи баланс.
26,5 кг сбросил Данил Прошутинский, это рекорд седьмого сезона проекта. В общей сложности все участники похудели более чем на 1100 кг.
«Трансформации», как и любви, все возрасты покорны. Людмила Крысанова не побоялась впервые выйти на соревновательную сцену в 48 лет. Говорит, что муж поначалу был против, а потом пересмотрел взгляды, даже извинился и сказал, что гордится супругой.
– Ему хорошо, у него вес стабилен, – рассказывает она. – А у меня с возрастом начал расти. В тренажерном зале я давно занимаюсь для здоровья, но чтобы худеть, собственных сил и силы воли не хватало. Решила обращаться за помощью к наставникам.
Людмила рассказывает, что самым непростым в проекте стало соблюдение режима питания. Трижды в неделю пахать в тренажерном зале – это нормально. А вот отказ от приносящих удовольствие вкусностей стал мукой.
– Потом я поняла, как же много лишнего мы едим. И чем ближе к финишу проекта, тем было проще, тем более мой наставник, Арина Плотникова, постоянно говорила, что осталось чуть-чуть, что результаты радуют. Ну и, конечно, выход на сцену это особые ощущения. Сильно колбасило, но было интересно, – признается спортсменка.
Бросать тренировки на этом Людмила не планирует – так что, возможно, мы еще встретимся с ней на соревнованиях.
Спортивные амбиции на самом деле просыпаются почти у всех участников проекта.
Георгий Девнозашвили, ставший вторым в категории «Мужчины до 35 лет», говорит, что изначально шел в проект только чтобы похудеть. Но уже в процессе пересмотрел цели, оценил конкурентов и понял – можно и за победу побороться.
– Ощущения замечательные. Скинул 12,5 кг, помолодел на 10 лет. Первые пять минут на сцене – страх, а потом расслабился, получал удовольствие, – рассказывает Георгий.
Его план на будущее вполне конкретен – остаться в проекте на следующий сезон и перейти в профессиональную категорию.
– Советую всем – если хотите измениться, присоединяйтесь к нам. И самое главное, ставьте себе цель – выйти на сцену. Мысли о ней отгоняют все желания бросить или перекусить чем-то неправильным, – уверен Георгий.
Победы в седьмом сезоне «Сибирской трансформации» в своих категориях одержали Евгений Сурайкин, Александра Розе, Никита Шафиков, Марина Ежова, Вадим Дашкевич, Елена Пчелинцева, Дарья Жданова, Евгений Розе, Кристина Киселева, Елена Юрченко. Добавим, что сезон следующей «Сибирский трансформации» стартует 25 сентября.