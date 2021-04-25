Очевидцы вновь заметили горящий лес в Барнауле

Сегодня, 25 апреля, в социальных сетях вновь появилось сообщение о пожаре. На этот раз в районе «Фирсовой Слободы – 2».

Фото: Barnaul.insta

Автор ролика, на котором видны клубы дума над леcом, в сообществе «Барнаул 22» сообщил: «Горим». Очевидец рассказал, что предварительно позвонил в МЧС.

«По состоянию на 15:00, в регионе ликвидировано 64 пожара, из них в 11 случаях горел мусор, в 44 – прошлогодняя трава», – отмечает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю на официальном сайте.

Госпожнадзор в очередной раз обратился к жителям с просьбой о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Напоминаем, о случаях обнаружения пожара необходимо сообщить по телефону: 101.