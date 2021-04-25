Пять пишем, шесть в уме. Барнаульские пауэрлифтеры готовятся к очередной Паралимпиаде

Пока в Японии решают, проводить Олимпийские и Паралимпийские игры или нет, а спортивный арбитражный суд обдумывает, допускать ли туда российских атлетов и в каком статусе, самим спортсменам голову ломать над всем этим некогда – они готовятся, несмотря ни на что. Заслуженный мастер спорта Тамара Подпальная, в очередной раз выиграв чемпионат страны, настраивается на свою пятую Паралимпиаду.

Спортсмены и тренеры клуба “Патриот” настроены побеждать. Фото Ярослава Махначёва.

В России равных нет

Для кого-то даже чемпионат России становится большим событием, а для Тамары Подпальной уже даже Паралимпиада становится обыденностью. Хотя, конечно, говорить так неправильно – любой старт уникальный, тем более самый главный. Паралимпийские игры в Токио для спортсменки должны стать пятыми – после Сиднея, Афин, Пекина и Лондона. А могли бы быть и шестыми, но в Рио-де-Жанейро в 2016 году наших атлетов не пустили. В Австралии и Греции Тамара Михайловна становилась чемпионкой, из Пекина и Лондона привозила серебро. Как будет в этот раз?

На недавнем чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Тамара Подпальная уверенно выиграла в своей весовой категории. Эта победа на чемпионате страны стала для нее 23й в карьере. Как рассказывает ее супруг и наставник, заслуженный тренер России, руководитель клуба «Патриот» Андрей Подпальный, Тамара Михайловна улучшила личный результат, показав, что достойна участвовать в отборочных соревнованиях. При этом в последнем выходе на помост Подпальная пошла на рекорд страны, заказав вес 123 кг, но судьи попытку не засчитали. Тем не менее Андрей Александрович считает, что спортсменка готова к штурму этого веса. При этом в абсолютном зачете Тамара лишь на 0,3 балла отстала от победителя.

В 2016 году, когда наших спортсменов не пустили в Рио, в России для них, и для пауэрлифтеров-паралимпйицев в том числе, организовывали альтернативные соревнования. Если сравнивать результаты там и килограммы, поднятые участниками Паралимпиады в Бразилии, то чисто по статистическим данным Подпальная могла рассчитывать в Рио на медаль. На данный момент по рейтингу она входит в четверку сильнейших в мире.

Паралимпиаде предшествуют два отборочных Кубка мира. Первый должен состояться в мае в Тбилиси, но российские спортсмены туда не едут по политическим мотивам. Так что Подпальная будет отбираться в Токио на Кубке мира в Дубае в середине июня, а перед этим предстоят тренировочные сборы на базе сборной России.

– Подготовка что к Паралимпиаде в Сиднее больше 20 лет назад, что сейчас примерно одинаковая, – рассказывает Андрей Подпальный. – Но, конечно, делаем поправку на возраст, восстанавливаться уже тяжелее. Проходим необходимые процедуры, пьем витамины. Конечно, приходится по сто раз проверять состав, чтобы не нарваться на что-то запрещенное. Безусловно, обстановка напряженная, и ситуация с допуском неясна, да и из Токио порой приходят новости, что Паралимпиаду могут отменить. Но мы продолжаем подготовку.

Сейчас сложно сказать, станет ли для Тамары Подпальной Паралимпиада в Токио последней в карьере – сначала, как говорится, еще туда съездить надо.

Развивать базу

На последних Паралимпиадах клуб «Патриот» представляли две спортсменки – вместе с Тамарой Подпальной выступала Ирина Казанцева. Она завершила карьеру, еще один потенциальный патриотовский паралимпиец Петр Филатов принял решение выступать за другой регион.

На чемпионате России выступало три спортсмена из «Патриота» – помимо Подпальной, это Сергей Пряхин и Александр Аксенов. Оба они улучшили личные результаты по сравнению с турниром прошлого года, но до медалей не добрались.

– С новыми кадрами сейчас есть сложности, – говорит Андрей Подпальный. – У Саши Аксенова хороший потенциал, результаты растут, но еще нужно время. В целом же проблема у молодых спортсменов одна – у кого есть задатки, те не хотят работать, тренироваться лень. И, конечно, в крае не хватает общей паралимпийской базы. По сути, в регионе развиваются три паралимпийских вида спорта: у нас пауэрлифтинг, легкая атлетика среди спортсменов с нарушением зрения у Сергея Мануйлова и плавание в Бийске.

Возможно, новый виток развития в регионе скоро начнется у еще одной дисциплины – бочча. В мире это очень популярный вид спорта, на Паралимпиаду приезжают представители более ста стран. В крае за его развитие взялся как раз Александр Аксенов. Директор училища олимпийского резерва Евгений Трубников выделил время для тренировок в спорткомплексе УОР, где сейчас и готовятся спортсмены.

– У Аксенова в этом направлении я вижу большие возможности как у организатора и руководителя, – резюмирует Андрей Подпальный.

Партнеры клуба

Клубу «Патриот» в этом году исполняется 18 лет, и его опыт работы можно назвать уникальным. Помещение на безвозмездной основе предоставляет администрация Барнаула. Весь штат работников трудоустроен в компании «Жилищная инициатива», которая выделила ставки по федеральной программе обеспечения рабочими местами инвалидов.

– Согласно программе, если организация не может найти эти места у себя, она арендует их в других организациях. «Жилищная инициатива» пошла нам навстречу, предоставила 10 ставок, необходимых для работы клуба. Без этого на самообеспечении выжить было бы нереально, – объясняет Андрей Подпальный. Ставку тренера по бочча для Александра Аксенова выделила компания «Геркулес».

Еще один партнер клуба – ГК «АгроХимПром», помогающая в организации соревнований и приобретении спортивного питания.