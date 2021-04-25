В Алтайском крае погиб рыбак при опрокидывании лодки

В районе Камня-на-Оби река унесла жизнь одного рыбка, сообщили «Каменские известия».

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Николай Телинг – и.о. руководителя Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю пояснил, что в ночь на 24 апреля двое мужчин рыбачили в затоне. Трагедия произошла на реке Обь около полуночи, когда рыбаки поплыли проверить установленную ранее сеть. Лодка начала раскачиваться примерно 25 в метрах от берега. Когда она перевернулась, одному из мужчин удалось выбраться, сняв частично верхнюю одежду. Второму выплыть не удалось. Позже его тело достали из-под лодки.

По данному факту проводиться проверка.