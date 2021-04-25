В Барнауле продолжают санитарную очистку городских дорог

Ежедневно в этих работах занято до 140 человек.

Водоотводные лотки от грунтового наноса очищают дорожные рабочие МБУ «Автодорстрой».

На этой неделе велась очистка лотков по проспекту Социалистическому, улицам Молодежной, 42-й Краснознаменной бригады, Малахова, В. Кащеевой, А.Петрова, Северо-Западной, Свердлова, Профинтерна, Ядринцева, Крупской, Юрина, Балтийской, Взлетной, Аванесова, Фомина, Широкой, Загородной, Кутузова, Шевченко, С. Республик, Э.Алексеевой, Г.Титова, П.Сухова, Тимуровской, Воровского. Сегодня, 23 апреля, вывоз смета планируется с улиц 80-й Гвардейской Дивизии, Горно-Алтайской, Шумакова, Лазурной, проезду Северному Власихинскому.

После очистки водоотводных лотков от грунтового наноса производится механизированная очистка дорог комбинированными дорожными машинами с увлажнением, пишет пресс-служба мэрии.

Всего за первую декаду апреля 2021 года во время работ по санитарной очистке города на полигон ТБО вывезли около 11 тысяч тонн мусора и 3,5 тысячи тонн придорожного смета.