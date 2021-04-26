БК «Барнаул» закрыл чемпионский сезон дружеской ничьей с «Новосибирском»

Спустя неделю после победы в Суперлиге-2 БК «Барнаул» вновь вышел на паркет – на закрытие сезона в краевую столицу приехал БК «Новосибирск», играющий в Суперлиге-1, той самой, путевку куда завоевала барнаульская команда.

БК “Барнаул” и БК “Новосибирск” разошлись миром. Фото Ярослава Махначёва.

Барнаульскую и новосибирскую команду связывает давняя дружба. Например, гендиректор новосибирцев Сергей Бобков, серебряный призер чемпионатов мира и Европы – уроженец Алтайского края. А помощник главного тренера гостей Виктор Кухаренко долгое время возглавлял «АлтайБаскет». В нынешнем сезоне БК «Новосибирск» не смог попасть в плей-офф Суперлиги-1, потому закончил спортивный год досрочно – в общем, поиграть хотелось и тем и другим.

«Новосибирск» приехал в Барнаул в сильнейшем составе, включая двух темнокожих легионеров из США – Мозеса Гринвуда и Хавьера Хилл-Мэиса. Конечно, подбор игроков у гостей поинтереснее, чем у «Барнаула», что тут говорить, но это была все же товарищеская игра в полном смысле этого слова. Соперники давали друг другу делать что угодно – и делать красивые броски сверху, и совершать зрелищные сольные проходы. Даже главные тренеры взирали на все это со скамейки, а руководили игрой их помощники. В общем, победила дружба – 93:93.

После игры состоялась встреча БК «Барнаул» с болельщиками, игроки и тренеры рассказали о том, куда поедут в отпуск, как будут готовиться к следующему сезону и о многом другом.

Добавим, что в мае игроки «Барнаула» проедут по районам края с серией мастер-классов. Затем игроки разъедутся по домам, а руководство займется формированием состава. Подготовка к сезону стартует в августе.