Больше 10 тысяч барнаульцев временно останутся без отопления и горячей воды

Ограничения необходимы, чтобы начать плановый ремонт участка магистральной теплосети около дома на улице Чернышевского, 55.

Отопление и горячую воду для части жителей Центрального района Барнаула отключат 27 апреля 2021 года.

По информации СГК, в этот день с 9:00 до 21:00 ресурса не будет в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырёх больницах. Отключение коснется 10 210 жителей на улицах: Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина и других соседних. Также на проспектах: Ленина, Социалистическом и Красноармейском.

За это время специалисты подрядной организации установят глушки, которые отделят ремонтируемый участок от магистрали. Им предстоит заменить 170 метров трубопроводов диаметром 500 мм.