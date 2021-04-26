Больше 150 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей

С 5 апреля 2021 года, с начала сезона активности клещей, в поликлиники региона с жалобами на присасывание клещей обратилось более 180 человек. Отметим, что в 2020 году за аналогичный период от укусов клещей пострадали 847 человек.

В числе пострадавших 88 детей до 14 лет, в 2020 году было 368.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадал 41 человек, в том числе 17 детей. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

Зарегистрирован 1 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослого жителя Барнаула. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 6,3% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты). Применение репеллентов (Рефтамид таежный, Москитол — антиклещ, Пикник — антиклещ, Дэта, Претикс, Гардекс — антиклещ, КРА — рен, Дэфи — тайга и др.) существенно снижают риск присасывания клещей.

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита в г. Барнауле проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», расположенной по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28 (телефон 838-52-50–40–34).

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, не застрахованные лица — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Травматологические пункты г. Барнаула:

ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-40–06–49;

ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-72–08–15;

ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-47–77–26.

Пункты серопрофилактики г. Барнаула:

ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник — четверг с 8.30 до 17.00; пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 838-52-63–09–09;

ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник — четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 838-52-72–34–53;

ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 838-52-40–06–49;

ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-72–08–15;

ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-47–77–26

Снятых клещей, при невозможности доставки на исследование, сожгите. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю реализуется план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Управлением проводится контроль выполнения ранее выданных предписаний в адрес администраций городов и районов края, руководителей предприятий, учреждений и организаций о проведении истребительных мероприятий против клещей на подведомственных территориях (базы отдыха, парки, скверы, зоны отдыха, учреждения в лесных массивах и др.).

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.