Больше 60 пожаров потушили в Алтайском крае за выходные

Из 64 возгораний, в 11 случаях горел мусор, в 44 — прошлогодняя трава.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, количество ландшафтных пожаров в регион растёт. Причины возгораний эксперты называют массовые выезды граждан на дачи для весенней уборки и «на природу», неосторожное обращение с огнем, а иногда — хулиганство, умышленный поджог травы.

Не допустить переходов ландшафтных пожаров на населённые пункты — такова главная задача, которую сегодня выполняют огнеборцы. Дополнительно для защиты населённых пунктов, находящихся в зоне риска, созданы временные пожарные посты, на которых несут дежурство расчёты пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники госпожнадзора регулярно проводят рейды, в том числе — с использованием беспилотной авиации, проводят беседы с гражданами, предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров. Один из таких рейдов проведён сегодня в садоводстве «Дизель» Барнаула.

Однако, любые меры бесполезны, если не будут соблюдаться меры пожарной безопасности.

К сожалению, многие наши сограждане забывают о том, что в сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый, остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.

Отметим, что поджигателям не стоит тешить себя иллюзией безнаказанности: виновных в масштабных пожарах находят, и довольно часто.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю вновь напоминает о необходимости строгого соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период! Поджигать сухую траву нельзя! Будьте осторожны!