«Это было космически круто!». Как в Барнауле прошла Библионочь

Как прошла Библионочь-2021 в библиотеке им. Шишкова, рассказывает «Вечерний Барнаул».

Библионочь-2021 в Барнауле

Фото: Михаил Полубедов

В этот день в городе проходило сразу несколько долгожданных мероприятий. Те, кто предпочёл Библионочь в накладе не остались. Четырехчасовая программа вместила в себя квесты и лекций, эксперименты и выставки, викторины, шоу и турниры настольных игр, и даже розыгрыш призов.

Научная лаборатория и научно-популярный хор

Торжественно открыли Библионочь – министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и директор библиотеки им. Шишкова Татьяна Егорова. Елена Безрукова пошутила, что из-за количества людей в белых халатах, которые расхаживали среди гостей, было ощущение, что ты попал не в библиотеку, а в лечебницу! Но её тут же поправили: не в лечебницу, а в научную лабораторию! В доказательство этого на сцену вышел научно-популярный хор им. В. К. Штильке и спел легендарную песню из фильма «Приключения Электроника» – «До чего дошел прогресс!», задав нужный тон самой ученой, самой научной и самой космической ночи в году.

Библионочь-2021 в Барнауле

Фото: Михаил Полубедов

«Очевидно-невероятная» программа

В этом году Библионочь называлась «Очевидное-невероятное» и была посвящена Году науки и технологий и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Не зря же Шишковка — научная библиотека, поэтому и тематика была соответствующая: гости библиотеки состязались в игре «Изобретательство на Алтае», слушали лекции о двигателях промышленной революции, освоении космоса в изобразительном искусстве и музыке и даже присутствовали на реконструкции знаменитого Ледового побоища.

Про Александра Невского и картины

Кстати, отдельная экспозиция книг, посвященных этой легендарной битве – «Светоч Святой Руси», созданной к 800-летию со дня рождения Александра Невского, в библиотеке украшена картинами участников конкурса «Александр Невский – Князь-воин». За признание боролись 36 участников разного возраста и уровня мастерства. Члены жюри, а в него входили художники Дмитрий Петренко, Денис Октябрь и Евгений Олейников, библиотекарь Лариса Каширина и директор Шишковки Татьяна Егорова вручили дипломы I, II и III степени и поощрительный приз! Победители получили в подарок «Библию» начинающего художника – книгу «Основы академического рисунка» Николая Ли, масляные краски, акварельные карандаши, профессиональные кисти и холсты на подрамниках.

Честно признаюсь, везде побывать и все посмотреть, было сложно! Ведь пока в одном зале преподаватели химии и физики АЛТГТУ вместе с учениками центра «Наследники Ползунова» без устали демонстрировал химические и физические опыты, в другом – слушали виниловые пластинки, великолепную игру на классической гитаре и концерт бардовской песни.

Поставим на вас опыты!

А опыты были восхитительные, всё-таки популярная физика и химия – это очень интересно! Теперь мы знаем, как из трубы от сантехнического сифона сделать «Поющую трубу», а из обычного стакана – кукарекающий. Как не стать жертвой явления гидростатического всасывания, что такое фронт горения и явление гидроудара. А ещё, как вырастить цветные водоросли и сделать из сухого горячего и таблетки глюконата кальция настоящую змею, как поваренная соль и ляписный карандаш, превращают жёлтые монетки из стали с латунным гальваническим покрытием в «серебряные». И многое-многое другое!

Библиотекари постоянно вовлекали посетителей в самые разные формы активностей. На выставке Краеведческого музея и музея Германа Титова, посвящённой освоению космоса, мы не только посмотрели бесценные экспонаты, но и провели свою эрудицию за разгадыванием ребусов. В итоге, получили приз – книгу! Кто хотел, мог сфотографироваться в образе космонавта и даже купить космическую еду.

Одним из самых интересных событий библионочи, стал спектакль мастера песочной анимации Ирины Казанцевой по сказке «Маленький принц». Сказка звучала в записи в исполнении Сергея Безрукова, а волшебные руки Ирины творили чудо из песка.

Библионочь-2021 в Барнауле

Фото: Михаил Полубедов

В лабиринтах книгохранилища

Но дослушать сказку до конца не удалось – нас ждала экскурсия в заветное книгохранилище. Вот уже 7 лет подряд, раз в году библиотека позволяет гостям Библионочи с азартом и наслаждением блуждать по этим секретным лабиринтам! Кстати, коридоры книгохранилища — ну точь-в-точь лабиринты космического корабля «Ностромо» звездолёта-буксира из фантастического фильма «Чужой» Ридли Скотта!

Не знаю, как остальным, а нам в каждом тёмном углу мерещился ксенорморф!

В этом году на экскурсию заранее записались больше 100 человек! Им было предложено стать библиокосмонавтами и отправиться исследовать черную дыру. В одном из коридоров хранилища посетителей поджидали самые настоящие инопланетные существами, которые мечтали оставить землян себе. Оказалось, что им, застрявшим в космическом книгохранилище, некому книги читать! Но библиоштурманы помогли гостям не стать космическим мусором и не распылиться на атомы, так что все вернулись домой живыми и счастливыми.

Не число участников красит ночь!

В этом году на Библионочь в Шишковку пришли 673 человека. Конечно, по сравнению с предыдущими годами, когда количество участников достигало от пятисот двух с половиной тысяч, это немного. Но суровые ковидные времена диктуют свои правила и попасть в библиотеку могли только зарегистрированные читатели библиотеки, просто так с улицы зайти было нельзя. И специальную детскую программу на этот раз делать не стали, хотя опыты по физике и химии её вполне заменили! К тому же, на двух этажах библиотеки проходит ремонт, так что большему количеству гостей было просто тесно. Но те, кто пришел, и те, кто хотел получить билет в фирменной стилистике библионочи не пожалели об этом ни на минуту! Самые стойкие ещё и стали участниками розыгрыша пригласительных билетов на спектакли и концерты в барнаульские театры и концертные залы.

В общем, это было действительно, «космически круто»! Спасибо библиотекарям, которые каждый год умудряются придумывать что-то невероятное для этой масштабной акции. В одних и тех же локациях они создают каждый раз новый мир, интересный и понятный каждому.