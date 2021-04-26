Легкоатлеты края стали призерами чемпионата и первенства России по кроссу

В Суздале состоялись чемпионат и первенство России по кроссу. В соревнованиях участвовали двое представителей Алтайского края. Юрий Клопцов – в чемпионате, 18-летний Владислав Шапорев – в первенстве страны среди юниоров до 20 лет.

Юрий Клопцов (слева) – призер чемпионата страны по кроссу. Фото ВФЛА

Барнаулец Юрий Клопцов выступал на дистанции 8 километров. Пять километров он возглавлял бег, а затем сдал лидерские полномочия Эдуарду Батыршину из Уфы. Время победителя – 25 минут 19 секунд, результат Юрия Клопцова – 25.30. Бронзовым призёром чемпионата стал Дмитрий Сойкка из Санкт-Петербурга, отставший от нашего земляка на 5 секунд.

Владислав Шапорев, одиннадцатиклассник из Быстрого Истока, тренирующийся под началом учителя физкультуры Вячеслава Сафронова в местной школе, стал бронзовым призером в беге по пересеченной местности на три км среди споре спортсменов 2002—2003 годов рождения. Его время – 9 минут 18 секунд. От победителя – Никиты Павлова из Челябинской области – наш земляк отстал на 10 секунд, а от второго призёра – на четыре. Всего в забеге участвовал 31 спортсмен.