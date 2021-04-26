Песни и стихи военных лет прозвучат со сцены концертного зала «Сибирь»

Программа «Живые, пойте о нас» вобрала в себя лучшие песни советских композиторов о войне.

Фото: 18.ukdevilz.com

Военные песни занимают особое место в репертуаре россиян. Их поют не только 9 мая, когда не петь их просто невозможно. Но и в горе, и в радости, и всегда, когда просит душа. За дружескими застольями, на корпоративах, на свадьбах, в путешествиях по другим странам, когда вдруг захочется на родину. Музыка несет в себе дух того времени, в котором она создавалась. А песни военных лет особенно сильно бьют по струнам нашей души. Годы проходят, люди уходят, но с нами остаются фотографии, кинохроника, воспоминания и книги о войне… И все же. Атмосферу и ощущение людей – то, с чем они жили, о чем думали, что творилось в их сердцах – более всего передают песни.

27 апреля в 18.30 ведущая солистка Музыкального театра Юлия Башкатова, ведущий мастер сцены Молодёжного театра Любовь Хотиёва, пианист, композитор Евгений Гутчин приглашают вас на концертную программу, вобравшую в себя пронзительные произведения советских поэтов и композиторов, посвящённых одному из самых главных национальных праздников России – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Возрастное ограничение 6+.