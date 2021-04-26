Проезд на участке объездной дороги ограничили в Барнауле

Причиной ограничений является ремонт 450 метров дороги.

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Специалисты Центрального ДСУ на участке объездной дороги в Барнауле, от улицы Власихинской до путепровода, будут работать с 26 по 30 апреля 2021 года. Они заасфальтируют локальные участки.

Движение организуют поочередно по одной полосе проезжей части, пишет пресс-служба мэрии.

Водителей просят по возможности выбирать пути объезда.

В дальнейшем этот участок дороги будут реконструировать для увеличения его пропускной способности. В настоящее время на конкурсной основе определяют подрядчика для проектирования развязки. По окончании разработки проекта утвердят сроки выполнения работ.