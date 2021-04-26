В 27-м туре РПЛ барнаульские футболисты отметились голом и желтой карточкой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин принял участие в разгроме «Ротора». Воспитанник барнаульского футбола вышел на поле на 75-й минуте при счете 4:0 в пользу петербуржцев, и уже через минуту забил пятый гол в матче, а потом еще и отдал голевой пас.

Александр Ерохин празднует гол в ворота “Ротора”. Фото ФК “Зенит”.

Последний раз Ерохин забивал за «Зенит» еще в ноябре, и вот наконец-то снова напомнил о себе. Это был седьмой гол барнаульца в нынешнем сезоне. Уже в следующем туре Александр может стать трехкратным чемпионом страны, если «Зенит» дома обыграет «Локомотив».

Но против этого выступает Александр Соболев и его «Спартак», отчаянно продолжающий преследование. В отчетном туре красно-белые обыграли ЦСКА (1:0), Соболев, замененный в концовке второго тайма, был активен, нанес несколько опасных ударов.

Герой прошлого тура Владислав Камилов на сей раз отметился только желтой карточкой и был заменен во второй половине матча, а его «Уфа» дома уступила «Сочи» – 2:3.

Голкипер «Тамбова» Виталий Сычев попал под «Локомотив», пропустив от железнодорожников пять мячей (счет в матче 2:5). Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин несколько раз выручил свою команду, однако казанцы тоже уступили – «Краснодару» 0:1. Зато защитник «Химок» Кирилл Боженов в нынешнем туре был в хорошем настроении – его команда на последних минутах в гостях вырвала победу над «Динамо» (1:0).