В Алтайском крае почти две недели разыскивают пропавшего мужчину

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в его поисках.

35-летний Спиридонов Иван из села Березовка Первомайского района пропал 14 апреля 2021 года. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые.

Предположительно был одет в зелёную камуфляжную куртку с капюшоном, чёрные трико, белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.