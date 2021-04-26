В Барнауле около 9 тысяч малышей получат путёвки в детсады

В их числе около 6 тысяч детей до трёх лет, старше трёх лет — около 3 тысяч.
В Барнауле продолжают комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций города Барнаула на 2021/2022 учебный год.
В пресс-службе мэрии рассказали, что в случае распределения ребенка в детский сад за направлением в комитет по образованию города приходить не нужно. Необходимо с 11 мая по 30 июня обращаться сразу в детский сад, в который распределен ребенок, ранее этих сроков приходить не следует.
Списки детей, направленных в детские сады, размещены на сайте комитета по образованию.
В ближайшие пять рабочих дней после комплектования сотрудники детского сада, в который будет распределен ребенок, оповестят родителей о дальнейшем порядке получения направления. Звонить родителям будут по телефонным номерам, которые были указаны в электронных заявлениях. С родителями согласуют дату и время обращения.
Получить информацию на интересующие вопросы и рекомендации по решению возникших проблем можно, позвонив в комитет по образованию Барнаула по телефонам:
Оформить письменное обращение по любому интересующему вопросу можно также через Интернет-приемную на официальном сайте города, написав в комитет по образованию.
В связи с ограниченным количеством предпочитаемых дошкольных учреждений (в заявлении можно указать только 5 приоритетных садов) часть детей в списках на предоставление мест отсутствуют. Для таких детей имеется возможность получить места в других детских садах города. Для этого в августе планируется организовать дополнительные дни приема.
Родителям необходимо записаться на прием в августе для получения направления. Запись на прием будет открыта на сайте комитета по образованию с 1 июня.
Места в детские сады будут предложены всем детям.