В Барнауле около 9 тысяч малышей получат путёвки в детсады

В их числе около 6 тысяч детей до трёх лет, старше трёх лет — около 3 тысяч.

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В Барнауле продолжают комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций города Барнаула на 2021/2022 учебный год.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в случае распределения ребенка в детский сад за направлением в комитет по образованию города приходить не нужно. Необходимо с 11 мая по 30 июня обращаться сразу в детский сад, в который распределен ребенок, ранее этих сроков приходить не следует.

Списки детей, направленных в детские сады, размещены на сайте комитета по образованию.

В ближайшие пять рабочих дней после комплектования сотрудники детского сада, в который будет распределен ребенок, оповестят родителей о дальнейшем порядке получения направления. Звонить родителям будут по телефонным номерам, которые были указаны в электронных заявлениях. С родителями согласуют дату и время обращения.

Получить информацию на интересующие вопросы и рекомендации по решению возникших проблем можно, позвонив в комитет по образованию Барнаула по телефонам:

начальник отдела дошкольного образования — 56-90-09;

специалист, курирующий Железнодорожный район — 56-90-10;

специалист, курирующий Индустриальный район — 56-90-05, 56-90-13;

специалист, курирующий Ленинский район — 56-90-06;

специалист, курирующий Октябрьский район — 56-90-12;

специалист, курирующий Центральный район — 56-90-08.

Оформить письменное обращение по любому интересующему вопросу можно также через Интернет-приемную на официальном сайте города, написав в комитет по образованию.

В связи с ограниченным количеством предпочитаемых дошкольных учреждений (в заявлении можно указать только 5 приоритетных садов) часть детей в списках на предоставление мест отсутствуют. Для таких детей имеется возможность получить места в других детских садах города. Для этого в августе планируется организовать дополнительные дни приема.

Родителям необходимо записаться на прием в августе для получения направления. Запись на прием будет открыта на сайте комитета по образованию с 1 июня.

Места в детские сады будут предложены всем детям.