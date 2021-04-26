Велосипед за 20 тысяч украли девочки в Барнауле

Транспортное средство 11-летняя жительница Барнаула оставила у мусорного контейнера, а сама была с подругами недалеко от этого места.

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Девочка не следила за оставленным велосипедом. Она общалась со сверстницами в 20 метрах от транспортного средства. Расставшись с ними, она обнаружила пропажу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый барнаулец 1960 года рождения. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что велосипед стоимостью 20 тысяч рублей он хотел продать, однако не успел этого сделать. Похищенный велосипед полицейские вернули законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.