Все по классике. Интервью лидера группы «Анимация»

Группа «Анимация» меньше пяти лет назад стремительно вошла в топ российских рок-коллективов, а ее главная песня «Родина» тут же стала хитом. Ее лидер Константин Кулясов, чьи песни покорили публику ироничным подходом к рассказам о российской действительности, часто выступает и с сольными акустическими концертами, добравшись с ним и до Барнаула. Для чего они ему и чем объясняется взлет «Анимации» – в нашем интервью.

Константин Кулясов в Барнауле. Фото Ярослава Махначёва.

Особый секс

– Константин, для чего лично вам нужны подобные акустические встречи?

– Практиковать их начал с 2016 года. Акустические концерты – это некая фокус-группа, на которой могу фрагментально опробовать новый материал. Я представляю на них в том числе и новые песни, смотрю на реакцию публики, понимаю, какой фидбэк получаю, какая в них сила. Потом на основании этого записываем новые альбомы. Так что акустические концерты – это особый секс.

– Вы их чуть ли не мини-спектаклями называете.

– Я не могу назвать это в чистом виде концертом или спектаклем. Последний предусматривает определенную драматургию, хотя на моем выступлении она тоже есть. Но это больше такой стенд-ап, хотя стендаперы меня за эти слова на вилы бы подняли. Когда даем электрический концерт, там между песнями практически нет реплик, кроме «спасибо», достаточно музыкальной энергии. А на акустике 50 процентов времени занимает моя неугомонная болтливость.

– Эти монологи – импровизация или заранее обдумываете?

– Конечно же, заготовки есть. Но я никогда не составляю план акустического концерта, нет никакого трек-листа. Все идет от атмосферы в зале.

Через всю страну

– Омск недавно вдохновил вас на песню. В Барнаул когда-нибудь подобное было?

– Омск даже на две вдохновил, просто никто об этом еще не знает. А в Барнауле я третий раз, но песен отсюда еще не было. Эта химия не предсказуема, зависит даже не от впечатления от места, а от некого психоэмоционального состояния и времени. Сюда я ехал в купе с очень странным человеком с дикого похмелья, который бился головой о стенку, дрался сам с собой. Мне не удалось поспать, так что пришлось отсыпаться в гостинице, хотя я планировал погулять по Барнаулу. Я ведь вашего города совсем не знаю. Но и в этот раз не удалось. Может, так и нужно было, придержать эмоции от знакомства с городом на будущее. Артисты ведь вообще, как правило, знают только аэропорты, гостиницы и концертные площадки, а о городах мало что представляют.

– Но «Анимация» однажды проехала на машине всю страну.

– Ну не всю. Мы проехали от Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Сочи, это все-таки не вся страна. Были как бременские музыканты, смех и радость приносили людям, сами находились за рулем. Мне это было нужно, чтобы самому увидеть страну крупным планом, а не из иллюминатора самолета. Даже когда ты девять часов летишь с востока на запад, не ощущаешь того масштаба, который виден из окна машины. Мы не рискнули ехать до Якутска, я не был на Камчатке, в Находке, Дагестане, Чечне и Ингушетии. При этом в прошлом году мы играли концерт в Северной Осетии, для меня было удивительным, что и там есть наш слушатель, был польщен, правда. Периодически я один делаю вылазки в маленькие города. Я сам из того населенного пункта с населением в 50 тысяч жителей, куда артисты заезжают крайне редко. Поэтому делаю такие вызовы себе и подарки слушателю, например, завтра концерт в Бийске. Такие выступления – проверка на прочность, показывают, насколько ты артист, способен ли неподготовленную публику удержать вокруг себя и какое количество этой публики в принципе.

Константин Кулясов в Барнауле. Фото Ярослава Махначёва.

– Никогда не было мысли: «Зачем я сюда приехал»?

– Нет. Все это является опытом. Со временем я понял, что люди, приходящие на концерт, похожи на мой психотип. Если люди воспринимают тебя, твое поведение, твою риторику, значит, мы пересекаемся.

– Еще бы на такое путешествие на машине через всю страну отважились бы?

– Нет. Это очень тяжело физически. В центральной части России концентрация городов большая, но чем дальше за Урал, тем расстояния больше. Когда едешь 1800 км из Читы в Благовещенск, не понимаешь, зачем ты это делаешь, ведь потом еще и обратно надо.

Зато когда стоишь у моста на остров Русский во Владивостоке, понимаешь, какой путь проделал, мысленно представляешь себя на карте, думаешь: «Вот я молодец!»

«Анимация» – группа молодая

– Я сегодня первый раз увидел, как артист сам раскладывает мерч (сувенирная продукция – прим.авт.) перед концертом.

– Обычно этим занимается супруга, но у нас двое детей, не всегда есть возможность ездить с ней, поэтому сегодня пришлось самому все делать. На следующей неделе у нас большой тур, едет широкий состав, там все иначе будет.

– Я вообще о другом – вы практически не отказываете в интервью, открыты для публики. Где эта звездность, присущая шоу-бизнесу?

– А я поздно пришел во всю эту историю, чтобы чувствовать себя звездой. Мне было 27 лет, когда наша песня впервые выстрелила миллионными просмотрами. А в первый тур поехали в 34 года. В это время уже поздно начинать звездить. Когда к тебе слава приходит в 18 лет, ты ее можешь неадекватно оценить. А на четвертом десятке понимаешь, что все такие же люди из мяса и костей, успешны в своих делах и достигли этого трудом.

– Вообще «Анимация» появилась в 2000 году, но при группа считается молодой. Какой вы сами ее воспринимаете?

– Если забыть о моей седой голове, то группа молодая. Мы меньше пяти лет гастролируем и являемся профессиональным коллективом, способным своей деятельностью зарабатывать. Этот отчет ведем с августа 2016 года. Но я не могу и предыдущие годы выкинуть. Понятно, что первые десять лет это был алкогольный кружок по интересам, но это тоже история.

– Все началось с «Родины»?

– Позже. Когда мы поехали по стране, уже было шесть клипов-миллионников, если правильно помню. Да, «Родина» является визитной карточкой, хотя для меня удивительно, как она захватила аудиторию, ведь писалась для внутреннего пользования. Она определила вектор развития группы, но еще не дала возможность гастролировать и жить в том виде, в каком бы хотелось. И это тоже хорошо, это своего рода панковская идеология, хотя панки меня сейчас тоже на вилы подымут. Ведь как обычно – у спродюсированного артиста выстреливает песня, он едет в тур, дает кучу концертом, потом быстро сгорает, про него забывает. А у нас выстрелила одна, потом другая – ну молодцы, но никуда не ездим. С 2010 по 2016 год у нас, может быть, выступлений пятнадцать было. Давали по пять концертов в год максимум, включая выступления на «Нашествии», что тоже удивительно.

Мы сидим дома, не гастролируем, потом выходим на сцену главного рок-фестиваля страны, а внизу люди до горизонта, которые поют твои песни. Смотришь на это с трепетом и удивлением.

– Песня «Родина» насколько биографична?

– Достаточно. Я хоть и на заводе не работал, но вся остальная группа на тот момент трудилась там. Песня вообще писалась для басиста, которого мы тщательно пытались уволить с этой истории. Он работал за 13 тысяч, в прямом смысле слова носил штаны на скелет, ездил на девятке и спрашивал, где еще найдет такую работу. А сейчас у него собственный завод с огромным штатом и оборотом. Может, песня так повлияла.

– А прошлогодняя пандемийная песня «Керосиним», в которой вы на видео с гитарой в майке перед бутылкой, огурцами и банкой шпрот?

– Тоже имеет отношение к жизни. Я уже сказал про алкогольный кружок по интересам. Из мозга его не вытравить, это один из кусков пирога, который существует и который периодически едим.

Константин Кулясов в Барнауле. Фото Ярослава Махначёва.

– Не удивляет, когда вас называют, например, вторым Шевчуком?

– Никому второй Шевчук не нужен. Он один, как и Высоцкий, и все остальные. Хотя, конечно, сейчас есть удивительные истории, когда кавер-группы замещают артистов и собирают на свои концерты много людей. Для меня это подобие дискотек 90-х или танцевальных вечеров из советских времен. Знаете, как играет какая-нибудь «Синяя птица», а внизу люди на танцполе. Только раньше это называлось танцы, а сейчас трибьют-концерт. Я не сторонник такого, хотя и там есть великолепные музыканты.

– Вы же сами в прошлом году записали кавер на песню «ДДТ».

– И не только. Делал каверы на Цоя, «Король и Шут». За жизнь с десяток каверов наберется, из них половина на малоизвестных музыкантов.

В песнях наша жизнь

– Ваши песни называют чуть ли не энциклопедией современной русской жизни.

– Так и есть. Я же перекладываю свои эмоции и впечатления в тексы. Недавно в разговоре с Кэшем (Игорь Лобанов, вокалист группы «Слот» – прим.авт.) открыл для себя, что за последние десять лет пришлось приложить огромные усилия, чтобы своего Ваньку-дурачка из одной из песен, превратить в Ивана-философа, поющего про «Белую березу» в другой композиции. И парадокс в том, что мне нравится и то, и другое одномоментно. Я ярый приверженец текстового минимализма – как в песне «Журавли», где всего 12 строчек. Но при этом не против написать что-то объемное вроде той же «Белой березы». И если вы, ребята, встретите рядом две песни, одна из которых максимально сермяжно-лубочная, простая, а другая с большим текстом, включающим речитатив – это нормально.

– 13-летняя дочь одной из наших сотрудник любит «Анимацию», хотя тематика песен не детская. Это нормально?

– Да. Самому маленький зритель, который «приходил» на концерт, точнее его приносили, было 20 лет. Я даже боялся играть, благо, это был акустический вечер в очень тихом месте. Вообще, любой артист о слушателе знает больше, чем тому кажется. Мы же видим всю статистику в соцсетях. 90 процентов аудитории – от 18 до 45 лет, из них половина – 25-35 лет.

– Ваши дети «Анимацию» слушают?

– Сыну только год, ему другая анимация актуальна. А дочь, ей восемь лет, порой даже со мной выступает, когда у нее есть возможность на каникулах. Изменятся вкусы со временем – и слава богу, ничего страшного. Конфликт отцов и детей никто не отменял. Не хочу ей навязывать артистическую судьбу, слава – штука переменчивая. Сегодня востребован, завтра забыл, много людей, кто этого не выдерживает, ломается жизнь.

– Вы упомянули о векторе группы. Он каков?

– Это жизнь, которую мы просто проживаем. С течением времени меняется мировоззрение, с ней и риторика, музыка. Конечно, основные вехи, заповеди, заложенные в тебя с детства, остаются. Та же «Родина» будет актуальна всегда. Эта формула «люблю, вроде бы» работает с древних времен. Любая классика – Чехов, Гоголь, Салтыков-Щедрин, везде так или иначе об этом. Мы же любим нашу страну искренне, но при этом задаемся вопросом, что ж у нас порой что-то не так. Но какие-то тексты перечитываешь и понимаешь, что это уже не про тебя, ты с этим автором не знаком. Начинаешь писать новое, иногда появляются неожиданные коллоборации, новые музыкальные формы. Я не сторонник заключать себя в одну стилистику, безумно скучно так жизнь прожить. Если бы мой артикуляционный аппарат позволял, я бы даже рэпчик зачитал.

Константин Кулясов создал группу «Анимация» в 2000 году в Чистополе (Татарстан). Дебютная пластинка группы под названием «Странник» вышла в 2008 году. Через год вышел второй альбом «Помехи в эфире», который распространялся только в Интернете. В 2010 году вышел третий альбом «Сделано в Китае?», наибольшую известность из которого получила песня «Ванька», на нее был снят мультипликационный клип. Песни «Родина», «Спички», «Дневник» с четвертого альбома «Время Ё» попали в эфир «Нашего Радио» и других радиостанций, стала саундреком к фильму «Курьер из рая».

Автор благодарит за помощь в организации интервью Олега Григорьева и агентство «Борщ PROMO»