Барнаульский подросток пойдёт под суд за сбыт наркотиков

17-летний парень сделал несколько закладок на территории города, но его деятельность пресекли правоохранители.

Попытку распространить наркотики подросток предпринял в январе 2021 года. Тогда он, не имея постоянного источника дохода, познакомился с неустановленным следствием лицом в интернете. Он получил соответствующие инструкции, а затем сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях Барнаула. Довести преступный умысел на сбыт наркотических средств обвиняемому не удалось, так как он был задержан сотрудниками полиции, а наркотики у него изъяли.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности подростка к совершенному преступлению, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет Следком по Алтайскому краю.