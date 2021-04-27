Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Алтайском крае

По данным синоптиков в Алтайском крае днём 28 апреля и в первой половине ночи 29 апреля 2021 года местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии – оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.

При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. При движении строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

В сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.

Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы – 101.