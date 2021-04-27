Футбольный турнир памяти известного тренера пройдет в Барнауле

29 апреля в СК «Темп» стартует межрегиональный детский турнир памяти Владимира Кобзева.
В соревнованиях принимают участие футболисты 2013 года. На турнир заявлены восемь команд: барнаульские «Динамо», «Темп», «Темп-2», «Юный Темповец», СШ №2 (Новоалтайск), «Сибирь» (Новосибирск), «Спартак» (Горно-Алтайск), «Ермак» (Томск). На первом этапе их разделят на две подгруппы, после матчей в которых начнется плей-офф.
Начало турнира 29 апреля в 11.30, финал запланирован на 2 мая в 12.30.
Владимир Кобзев – известный барнаульский футболист и тренер, играл за барнаульское и московское «Динамо», московское «Торпедо», «Крылья Советов», «Кубань», «Ростсельмаш», «Пахтакор» и ряд других команд. Был победителем Кубка СССР в составе «Торпедо». С 2001 по 2004 год был главным тренером барнаульского «Динамо».