Футбольный турнир памяти известного тренера пройдет в Барнауле

29 апреля в СК «Темп» стартует межрегиональный детский турнир памяти Владимира Кобзева.

В соревнованиях принимают участие футболисты 2013 года. На турнир заявлены восемь команд: барнаульские «Динамо», «Темп», «Темп-2», «Юный Темповец», СШ №2 (Новоалтайск), «Сибирь» (Новосибирск), «Спартак» (Горно-Алтайск), «Ермак» (Томск). На первом этапе их разделят на две подгруппы, после матчей в которых начнется плей-офф.

Начало турнира 29 апреля в 11.30, финал запланирован на 2 мая в 12.30.