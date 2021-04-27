Георгиевские ленточки начали раздавать на улицах Барнаула

Акция продлится до 9 мая 2021 года.

Волонтёры раздают георгиевские ленточки на площади Советов, у ЦУМа и у Нулевого километра.

В период акции планируется раздать 30 тысяч чёрно-оранжевых ленточек, которые стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Раздача будет организована на территории высших и профессиональных образовательных организаций города, в торгово-развлекательных центров и других местах, а 9 мая — в горэлектротранспорте, пишет пресс-служба Барнаула.