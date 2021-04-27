Грузовик сбил пешехода в Барнауле

По словам очевидцев, пострадавшего с места ДТП увезла скорая медицинская помощь.

Фото: Инцидент Барнаул

В паблике «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте» сообщается, что сегодня, 27 апреля 2021 года, в Барнауле на проспекте Красноармейский в районе дома № 69Б грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода.

Барнаульцы утверждают, что на место происшествия приезжала детская реанимация.

Администраторам паблика в городском ГИБДД сообщили, что водитель мужчина на грузовике Volvo с прицепом сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Женщину госпитализировали в Городскую больницу № 1. В настоящее время на месте происшествия работает экипаж ДПС ГИБДД Барнаула, проводится проверка.