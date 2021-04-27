Инваспортсмены из Алтайского края стали призерами чемпионата России по самбо

Чемпионат прошёл в подмосковном Зеленограде. Участие в нём принимали спортс мены без слуха.

Два спортсмена из Алтайского края стали золотым и серебряным призерами первенства.

Победителем турнира в весовой категории до 68 килограммов признан Сергей Крикунов из бийской спортивной школы олимпийского резерва № 3. Воспитанник Николая Дурыманова безошибочно провел четыре встречи. Серебряную медаль на этом первенстве завоевал представитель Краевой спортивной школы олимпийского резерва Данил Белецкий, передает пресс-служба региона.