Рассказываем, как будут работать барнаульские школы и детсады во время майских праздников в 2021 году

С 4 по 7 мая ученики школ и воспитанники организаций дополнительного образования учиться не будут.

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Барнаульские детские сады в этот период будут функционировать в режиме полного дня для детей, чьи родители работают в организациях, обеспечивающих бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения города.

Для того, чтобы посещать группы полного дня, родителям необходимо предоставить в детский сад справку от работодателя, которая подтверждает трудовую занятость работника в праздничные дни, пишет пресс-служба мэрии.