Рассказываем, когда барнаульские пенсионеры получат майские пенсии

Из-за объявленных с 1 по 10 мая 2021 года нерабочих дней в Барнауле изменился график доставки пенсий и иных социальных выплат, установленных Пенсионным фондом Российской Федерации, за май.

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29 апреля кредитные организации зачислят пенсии и иные выплаты за май тем, кому пенсия и другие выплаты зачисляются на счет ежемесячно 8 числа.

Доставка пенсии через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с графиком и с учетом режима работы отделений почтовой связи (в отделениях почтовой связи выходными (праздничными) днями в мае 2021 года являются 1 и 9 мая).

В пресс-службе мэрии отметили, что по данным на 1 апреля 2021 года в Барнауле 196 598 пенсионеров.