Семейная пара погибла при попытке переехать на машине алтайскую реку

Автомобиль перевернулся в ходе переправы.

Фото: МВД по Республике Алтай

Трагедия произошла 25 апреля 2021 года на реке Бар-Бургазы.

Предварительно установлено, что 59-летний житель села Кокоря Республики Алтай на ВАЗ-2121, двигаясь со стороны дома в направлении урочища «Байзын», решил сократить путь, переехав через реку Бар-Бургазы. В ходе переправы автомобиль перевернулся. В результате происшествия водитель и его супруга погибли.

Фото: МВД по Республике Алтай

В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает МВД по Республике Алтай.