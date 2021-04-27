В ГИБДД обратились к жителям Алтайского края

Госавтоинспекция напоминает гражданам об уголовной ответственности за дачу взятки.

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В Алтайском крае проводится непрерывная работа по профилактике нарушений законности со стороны личного состава. Выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, прием экзаменов на право управления транспортными средствами, осуществление регистрации транспортных средств, разбор дорожно-транспортных происшествий — деятельность, которая сопряжена с коррупционными рисками.

Анализ многолетней работы показывает, что зачастую инициатором коррупционной сделки выступают именно участники дорожного движения. Склонение должностного лица к получению незаконного денежного вознаграждения влечет уголовную ответственность, которая предусмотрена статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ).

Так, за 3 месяца 2021 года было зарегистрировано восемь фактов дачи взяток инспекторам ГИБДД при непосредственном их исполнении служебных обязанностей.

Госавтоинспекция Алтайского края в очередной раз напоминает, что при оформлении материалов по факту правонарушений в области дорожного движения все административные процедуры осуществляются сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки».

Также статья 290 УК РФ предусматривает уголовную ответственность должностных лиц Госавтоинспекции за получение взятки от участников дорожного движения.