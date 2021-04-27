В рамках «Диалог-Центра» обсудили вопросы синхронизации работ по ремонту дорожной и коммунальной инфраструктуры Барнаула

Администрацией города разработана специальная «карта синхронизации работ».

Фото: Михаил Полубедов

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский. По поручению главы города Вячеслава Франка карта, содержащая возможные участки пересечений сетевых и дорожных работ, была разработана в 2020 году.

Сергей Пашковский пояснил, что «карта синхронизации работ» универсальный инструмент планирования и синхронизации ремонтных и обслуживающих работ всех участков сетей, включающих в себя водопровод, тепловые, канализационные и электрические сети. Кроме этого, на карте указаны объекты, принадлежащие ремонту дорожного хозяйства и дворовых территорий.

– В случае, если в одной точке сосредотачиваются несколько типов работ, в ходе обсуждения решается вопрос, как эти работы развести, уточняются сроки ремонта и необходимые технологии, – пояснил Сергей Пашковский.

В 2021 году запланирован обширный перечень работ – ремонт 23 дорог, 65 дворов, 50 сетей теплоснабжения, 6 сетей электроснабжения и 25 сетей водоснабжения и водоотведения. При этом на карте обозначены пересечения с благоустройством 7 дворов и 3 дорог на 6 участках сетей, на них синхронизирован порядок ведения всех работ.

Фото: Михаил Полубедов

Следующий актуальный вопрос осветил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат. Он подчеркнул важность организованности действий при синхронизации ремонта дорог и коммуникаций и рассказал о реализации в Барнауле национального проекта «Безопасные качественные дороги».

– Всего за 4 года в Барнауле отремонтировано 148 дорог, построено 2 новых дороги и 1 реконструирована. Автомобильные дороги города приведены в нормативное состояние с 37,3% до 71,4%. Большая работа проведена и в части безопасности дорожного движения: за 4 года установлены 23 объекта фото-видеофиксации, почти 4 тысячи метров ограждений, 26 светофоров, – пояснил Иван Гармат. – Отремонтированные участки ежегодно комиссионно обследуют, чтобы при необходимости провести их восстановление. На сегодняшний день уже обследовано 113 участков.

В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас уже ведутся работы на 3 объектах: мосты через р.Власиха по ул.Мамонтова и через р.Барнаулка по ул.Челюскинцев, дорога по проезду Северному Власихинскому. Общий объем средств на реализацию БКД в 2021 году составит 907,2 млн рублей.

Директор теплосетевого подразделения СГК компании Александр Гросс подтвердил, что при совместном подходе к ремонтным работам, ситуации с повторными перекопами недавно благоустроенных и заасфальтированных участков не произойдут.

– В 2021 году в Барнауле будет заменено 29 км теплосетей на 59 участках, в том числе 5 км магистральных тепловых сетей, 8,8 км внутриквартальных тепловых сетей, 15 км в рамках текущих ремонтов. На 22 ЦТП проведут замену насосов, еще на 25 ЦТП –реконструкцию. Работы, проводимые в этом году, с дорожными работами пересекаться не будут. 19 участков тепловых сетей, где планируется капитальный ремонт и реконструкция, пересекают проезжие части автомобильных дорог. После проведения ремонта благоустройство на этих участках восстановят, на это запланированы средства в объеме 85 млн руб., – рассказал Александр Гросс

Главный инженер ООО «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин рассказал, что в 2021 году будут ремонтироваться 25 участков водоснабжения и водоотведения. Затраты превысят 300 млн рублей, а общая протяженность сетей составит 9,5 км. Из всех объектов только три пересекаются с участками нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

– Первый находится на Змеиногорском тракте от Тяговой подстанции до просеки напротив дома №43а по Змеиногорскому тракту – здесь сейчас ведутся подготовительные работы. Второй – внеплощадочные сети водоснабжения для многоквартирных домов по адресу проезд Северный Власихинский, 122, работы здесь выполнены. И третий – проектирование и модернизация канализационного коллектора №15 на улице Бабуркина. Переход под Павловским трактом выполнен в зимнее время, – рассказал в своем выступлении Евгений Чайкин.

Он также отметил, что данные работы выполнены закрытым способом – методом горизонтального бурения, то есть без нарушения асфальтового покрытия. Барнаульским водоканалом и администрацией города согласованы графики работ по восстановлению благоустройства. Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий и открытием асфальтовых заводов.