В рамках «Диалог-Центра» обсудили вопросы синхронизации работ по ремонту дорожной и коммунальной инфраструктуры Барнаула

Администрацией города разработана специальная «карта синхронизации работ».
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский. По поручению главы города Вячеслава Франка карта, содержащая возможные участки пересечений сетевых и дорожных работ, была разработана в 2020 году.
Сергей Пашковский пояснил, что «карта синхронизации работ» универсальный инструмент планирования и синхронизации ремонтных и обслуживающих работ всех участков сетей, включающих в себя водопровод, тепловые, канализационные и электрические сети. Кроме этого, на карте указаны объекты, принадлежащие ремонту дорожного хозяйства и дворовых территорий.
– В случае, если в одной точке сосредотачиваются несколько типов работ, в ходе обсуждения решается вопрос, как эти работы развести, уточняются сроки ремонта и необходимые технологии, – пояснил Сергей Пашковский.
В 2021 году запланирован обширный перечень работ – ремонт 23 дорог, 65 дворов, 50 сетей теплоснабжения, 6 сетей электроснабжения и 25 сетей водоснабжения и водоотведения. При этом на карте обозначены пересечения с благоустройством 7 дворов и 3 дорог на 6 участках сетей, на них синхронизирован порядок ведения всех работ.
Следующий актуальный вопрос осветил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат. Он подчеркнул важность организованности действий при синхронизации ремонта дорог и коммуникаций и рассказал о реализации в Барнауле национального проекта «Безопасные качественные дороги».
– Всего за 4 года в Барнауле отремонтировано 148 дорог, построено 2 новых дороги и 1 реконструирована. Автомобильные дороги города приведены в нормативное состояние с 37,3% до 71,4%. Большая работа проведена и в части безопасности дорожного движения: за 4 года установлены 23 объекта фото-видеофиксации, почти 4 тысячи метров ограждений, 26 светофоров, – пояснил Иван Гармат. – Отремонтированные участки ежегодно комиссионно обследуют, чтобы при необходимости провести их восстановление. На сегодняшний день уже обследовано 113 участков.
В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас уже ведутся работы на 3 объектах: мосты через р.Власиха по ул.Мамонтова и через р.Барнаулка по ул.Челюскинцев, дорога по проезду Северному Власихинскому. Общий объем средств на реализацию БКД в 2021 году составит 907,2 млн рублей.
Директор теплосетевого подразделения СГК компании Александр Гросс подтвердил, что при совместном подходе к ремонтным работам, ситуации с повторными перекопами недавно благоустроенных и заасфальтированных участков не произойдут.
– В 2021 году в Барнауле будет заменено 29 км теплосетей на 59 участках, в том числе 5 км магистральных тепловых сетей, 8,8 км внутриквартальных тепловых сетей, 15 км в рамках текущих ремонтов. На 22 ЦТП проведут замену насосов, еще на 25 ЦТП –реконструкцию. Работы, проводимые в этом году, с дорожными работами пересекаться не будут. 19 участков тепловых сетей, где планируется капитальный ремонт и реконструкция, пересекают проезжие части автомобильных дорог. После проведения ремонта благоустройство на этих участках восстановят, на это запланированы средства в объеме 85 млн руб., – рассказал Александр Гросс
Главный инженер ООО «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин рассказал, что в 2021 году будут ремонтироваться 25 участков водоснабжения и водоотведения. Затраты превысят 300 млн рублей, а общая протяженность сетей составит 9,5 км. Из всех объектов только три пересекаются с участками нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
– Первый находится на Змеиногорском тракте от Тяговой подстанции до просеки напротив дома №43а по Змеиногорскому тракту – здесь сейчас ведутся подготовительные работы. Второй – внеплощадочные сети водоснабжения для многоквартирных домов по адресу проезд Северный Власихинский, 122, работы здесь выполнены. И третий – проектирование и модернизация канализационного коллектора №15 на улице Бабуркина. Переход под Павловским трактом выполнен в зимнее время, – рассказал в своем выступлении Евгений Чайкин.
Он также отметил, что данные работы выполнены закрытым способом – методом горизонтального бурения, то есть без нарушения асфальтового покрытия. Барнаульским водоканалом и администрацией города согласованы графики работ по восстановлению благоустройства. Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий и открытием асфальтовых заводов.