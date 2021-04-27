«Вечерний разговор». Максим Крайн о новой должности, бывших однопартийцах и популизме

Новым гостем шоу «Вечерний разговор» стал бывший координатор регионального отделения партии ЛДПР в Алтайском крае Максим Крайн.

Совсем недавно стало известно, что новым координатором партии в регионе стал депутат АКЗС Владимир Семёнов. Многие к этому моменту успели уже списать Крайна со счетов, но как мы уже сообщали ранее, он получил новый статус – уполномоченныq представителm Высшего Совета ЛДПР по координации работы Алтайского регионального отделения ЛДПР.

Как раз о новом статусе, взаимоотношениях с бывшими однопартийцами, Елене Строковой и много о чём ещё мы поговорили в новом выпуске.

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