Жительница Алтайского края до смерти забила мужа совком и кочергой

Причиной стали постоянные побои со стороны супруга.

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Убийство произошло в феврале 2021 года в Заринске. 61-летняя обвиняемая в этот день была пьяна. Из-за сложившегося неприязненного отношения она забила до смерти деревянным бруском, металлическим совком и кочергой мужа. От полученных травм мужчина впоследствии скончался.

В ходе предварительного следствия женщина вину в содеянном признала. Следователи собрали достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет Следком по Алтайскому краю.